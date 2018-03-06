В Росавиации не подтвердили подлинность переговоров пилотов Ан-148

Представители Росавиации не подтвердили подлинность «расшифровки» переговоров пилотов потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», передает РИА «Новости».

«Представленная «расшифровка» дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — сказал представитель Росавиации.

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В ведомстве также назвали публикацию записи переговоров неэтичным поступком, который не соответствует требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.

Ранее сообщалось о завершении расшифровки переговоров пилотов Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье.