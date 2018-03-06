Прокуратура в Татарстане проведет проверку мороженого «Бедный еврей»

Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку в отношении местной компании, выпустившей мороженое «Бедный еврей», на предмет законности использования названия и государственной атрибутики Израиля на упаковке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что компания выпустила под таким названием рожок с черносливом.

Реклама

«Прокуратура проведет проверку на предмет законности использования данного названия и государственной атрибутики Израиля», — сказали в прокуратуре.

В 2016 году компания наладила выпуск шоколадно-сливочного мороженого в шоколадной глазури под брендом «Обамка».

При дизайне упаковки мороженого использовался образ из советского мультфильма про остров «Чунга-Чанга». На обертке был изображен темнокожий мальчик с серьгой в левом ухе.