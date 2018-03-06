Стали известны последние слова пилотов перед крушением Ан-148
Телеканал 78 опубликовал расшифровку последних переговоров экипажа Ан-148, который разбился 11 февраля.
В переговорах принимают участие капитан воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян.
«КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ..., 200 скорость...!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Все, ...» — говорится в расшифровке.
Ранее эксперты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали данные речевого бортового самописца разбившегося Ан-148. Информация, полученная при расшифровке первого, параметрического «черного ящика», подтвердилась: пилоты получали неверные данные о скорости из-за заледеневших датчиков скорости.
Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.