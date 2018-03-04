Сенат Флориды запретил продажу оружия лицам до 21 года на 15 минут

Сенат Флориды утвердил поправку об ужесточении доступа к оружию после стрельбы в одной из школ штата и отказался от своего решения через 15 минут, сообщает Tampa Bay Times.

По данным издания, парламентарии утвердили двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15 — той самой, из которой стрелял устроивший бойню в школе, но через 15 минут изменили решение.

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Как отмечается, законопроект предполагал выделение средств на охрану психического здоровья, безопасность в школах и при обращении с огнестрельным оружием, а также повышение минимального возраста для покупки ружья с 18 до 21 года.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал запретить в стране продажу оружия лицам до 21 года.

14 февраля во Флориде бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 17 человек.