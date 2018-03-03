В посольстве России в Уругвае опровергли информацию о связи с «кокаиновым делом»

Посольство России в Уругвае назвало «вымыслами» информацию о том, что между ведомством и «кокаиновым делом» существует взаимосвязь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Ссылки на некий след между «кокаиновым делом» в Аргентине и российским Посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки», — говорится в заявлении.

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Также в посольстве подчеркнули, что расследование этого дела является прерогативой следственных органов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что страна могла быть промежуточным пунктом отправки наркотиков.