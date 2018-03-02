СМИ: главу метро Петербурга обвинили в превышении полномочий

Главе Санкт-Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, Гарюгину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в отношении Гарюгина уже велось уголовное дело. Его обвинили в превышении полномочий при строительстве вестибюля станции метро «Адмиралтейская», ущерб бюджету составил 466 млн. руб. Дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления в действиях главы метрополитена.