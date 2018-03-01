РИА «Новости»: Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции прав человека

Власти России изучают возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия в решениях суда не будет скорректирована, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», — сказали источники.

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Они отметили, что возрастает политизация решений суда.

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике «двойных стандартов», — добавили источники агентства.

Ранее сообщалось, что судья назвал нереалистичным сценарий заморозки участия России в ЕСПЧ.