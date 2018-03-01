Россиянку Насырову обвинили в США в покушении на убийство

Прокуратура нью-йоркского Куинса предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в августе 2016 года Насырова попыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса чизкейком с феназепамом.

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Женщина попробовала его и потеряла сознание. Затем россиянка якобы подстроила все так, чтобы это выглядело как самоубийство. После этого Насырова украла документы и скрылась.

Пострадавшую удалось спасти. После выписки из больницы она заявила, что перед отравлением в ее доме находилась Насырова.

Насырова была задержана в марте 2017 года по подозрению в совершенном в 2014 году в Краснодаре убийстве.

В феврале этого года Насырова сообщила, что в нью-йоркской тюрьме Райкерс ее избили сокамерницы.