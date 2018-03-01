Три мусульманки из Нью-Йорка получат $180 тысяч за требование снять хиджаб

Власти Нью-Йорка заплатят $180 тыс. трем мусульманкам, которых полицейские заставили снять хиджаб. Об этом сообщает New York Dialy News.

Один из инцидентов произошел еще в 2012 году. Тогда девушка-мусульманка подралась в школе с двумя ученицами, полагая, что они распускают слухи о ней. В итоге полиция задержала всех участниц потасовки.

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Правоохранители не стали заводить дело, однако сделали фотографии задержанных девушек. Для этого полицейские потребовали от девушки-мусульманки снять хиджаб. В итоге та подала в суд на полицию за нарушение религиозных прав и свобод.

Адвокатом девушки выступила Тахани Абуши, которая затем вела аналогичные дела в 2015 и 2016 годах. В результате все три ее подзащитные смогли добиться выплаты в размере $60 тыс. каждой.