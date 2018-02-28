Поклонская просит проверить деятельность задержанного польского журналиста

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила запросы в Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и СК России с просьбой проверить деятельность задержанного в Подмосковье польского журналиста Томаса Мацейчука, пишет RT со ссылкой на текст документа.

«На основании изложенного, мной сегодня подготовлены депутатские запросы на имя Генерального прокурора России, Министра внутренних дел России, директора ФСБ и председателя Следственного комитета России об организации доследственной проверки по указанным фактам причастности к военным преступлениям, связанным с геноцидом украинского народа по их языковому признаку, и политических взглядов со стороны гражданина Польши Томаса Мацейчука», — говорится в запросе.

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Она выразила надежду на то, что ведомства примут необходимые меры реагирования, «направленные на пресечение противоправных действий экстремистского характера со стороны господина Мацейчука».

Ранее Комиссия Совфеда взяла на контроль ситуацию с Томашем Мацейчуком, которого задержали накануне в подмосковных Мытищах.