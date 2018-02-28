Мурманское МВД проверяет публикации СМИ о бюджетных махинациях
В связи с публикациями СМИ о махинациях с бюджетными средствами руководителя УМВД по Мурманской области была организована служебная проверка, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».
«ГУСБ МВД России проводит служебную проверку по фактам, опубликованным в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах, о нарушениях действующего законодательства со стороны руководства УМВД России по Мурманской области», — сказала Волк.
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По ее словам, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин раскритиковал работу МВД.