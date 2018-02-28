В НАК раскрыли подробности предотвращенного теракта в Москве на 1 сентября
Задержанный в Москве в августе прошлого года преступник хотел напасть на детей после праздничной линейки в одной из школ столицы, рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В НАК отметили, что злоумышленник приехал на заработки в Москву, жил в строительном вагончике и был недоволен работой.
Как рассказал Пржездомский, задержанный вначале хотел убить прораба, но потом решил совершить резонансный теракт — «убить детей после линейки 1 сентября»,
Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет об идеологических мотивах.
«Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости», — добавил представитель НАК.
Ранее в Москве арестовали обвиняемых в создании террористического сообщества.