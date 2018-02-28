Посол России в Аргентине рассказал подробности спецоперации по кокаиновому делу

Посол России в Аргентине Виктор Коронелли рассказал подробности о совместной спецоперации российских и аргентинских спецслужб по пресечению поставок крупной партии кокаина, передает RT.

«В 2016 году мы получили информацию о том, что в здании школы при посольстве, которое расположено в десяти кварталах от посольства, находятся некие вещи, принадлежащие третьим лицам. Само по себе это вызвало подозрение, поэтому мной было отдано распоряжение просмотреть все помещения здания школы», — заявил Коронелли.

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Он уточнил, что в одном из помещений были обнаружены 12 чемоданов, в которых находились наркотики.

«После этого наши соответствующие службы — Федеральная служба безопасности с российской стороны и Министерство безопасности и Национальная жандармерия со стороны Аргентины — приняли решение о проведении совместной операции по контролируемой поставке, чтобы накрыть всю сеть наркоторговцев», — отметил Коронелли.

По его словам, операция была проведена чрезвычайно успешно.

«Она контролировалась лично министром безопасности Аргентины Патрисией Буллрич. Мы с ней находились в постоянном контакте», — подчеркнул Коронелли.

22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву крупной партии кокаина‍. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией вокруг «кокаинового дела», поскольку это прерогатива МИДа.