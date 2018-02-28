Активистов Greenpeace посадили в тюрьму за салют на АЭС
Суд Франции постановил ограничить свободу на два месяца двум активистам Greenpeace за запуск салюта с атомной электростанции на территории коммуны Каттеном, сообщается в твиттере Greenpeace France.
Помимо арестов двух активистов, в суде также дали условные сроки 6 участникам организации. Помимо этого суд постановил Greenpeace France выплатить штраф в размере €20 тыс.
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В организации сочли приговор «особенно жестким» и собираются обжаловать приговор.
Запуск салюта произошел 12 октября 2018 года на территории французской атомной электростанции Каттеном. Активисты запустили фейерверк недалеко от бассейна для выдержки отработанного топлива.
В 2017 году сообщалось, что в Норвегии задержали российскую активистку из Greenpeace.