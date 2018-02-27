На польского журналиста Мацейчука составили протокол

Полиция в Подмосковье составила на польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука протокол за нарушение миграционного законодательства. Об этом заявила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, передает РИА «Новости».

«В Мытищинский суд Подмосковья поступил административный материал в отношении Мацейчука. Его подозревают в совершении правонарушения по статье 19.27 КоАП (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета)», — сказала Осипова.

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Подчеркивается, что нарушение предусматривает наказание в виде штрафа, однако суд может назначить ему принудительное выдворение из России.

Ранее СМИ рассказали, что в квартире Мацейчука в Мытищах прошли обыски.