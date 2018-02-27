Житель Самары предложил полиции 39 бутылок пива в качестве взятки

Житель Самары предложил полицейским в качестве взятки 39 бутылок пива, но на него завели уголовное дело о взятке. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, самарец предложил полицейским 10 тыс. руб. наличными и 39 бутылок пива «общей стоимостью 1 тысяча 747 рублей», чтобы те не проводили проверку «по факту реализации алкогольной продукции без соответствующей документации».

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В итоге на мужчину завели дело по ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Как уточняет управление МВД по региону, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.