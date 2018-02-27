Песков ответил на вопрос о «кокаиновом деле»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией вокруг «кокаинового дела», поскольку это прерогатива МИДа. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Насколько я знаю, они (МИД России. — «Газета.Ru») предоставили всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос следят ли за ситуацией вокруг «кокаинового дела» в Кремле.

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В декабре 2016 года в одном из здания посольства России в Аргентине были найдены мешки с кокаином. Впоследствии российские и аргентинские правоохранители провели спецоперацию и пресекли канал поставки наркотика в Россию.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда «Россия». Однако в управделами президента опровергли эти данные.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал трех обвиняемых по этому делу. Еще один фигурант, по данным ФСБ, скрывается в Германии. Ему обвинения предъявлены заочно.