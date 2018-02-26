Обвиняемые в хищениях на Восточном получили реальные сроки заключения

Все фигуранты дела о хищениях на космодроме Восточный получили реальные сроки заключения, передает РИА «Новости».

Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман осужден на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Реклама

Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Сын Хризмана Михаил — пять с половиной лет колонии. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин — 7 лет колонии.

По данным агентства, суд также постановил взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5 млрд рублей в пользу «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.