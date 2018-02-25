В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
На Пушкинской площади начался согласованный властями марш памяти политика Бориса Немцова, передает РИА «Новости».
Демонстрация, возглавляемая лидером ПАРНАС Михаилом Касьяновым и лидером движения «Солидарность» Ильей Яшиным, выдвинулась в сторону Страстного бульвара.
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Участники акции идут под флагами России и партий, участвующих в колонне, на плакатах видны лозунги оппозиции, а также цитаты и портреты Немцова.
Ранее сообщалось, что в Москве разрешили установку памятной доски Немцову.