Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции, заявил о предотвращении двух терактов с начала 2018 года, сообщает радиостанция Europe 1.

«С 1 января мы предотвратили два теракта, планы которых не были до конца оформлены», — сказал Коллон.

Министр сообщил, что атаки планировались на юге и западе страны, одна должна была произойти на неназванном спортивном объекте, а другая была направлена против военных. Также Коллон отметил, что в террористическая угроза во Франции «все еще существует».

Ранее сообщалось, что власти Франции увеличат военные расходы.