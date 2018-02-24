Артист цирка Мстислава Запашного попал в реанимацию после падения

Акробат Антон Мартынов пострадал во время выступления в Элисте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя цирка Мстислава Запашного Сергея Белинского.

«Антон находится в реанимации, в тяжелом состоянии. На финальном трюке у него оборвался трос, после чего Антон получил травму, ударившись о манеж головой. Какие-то выводы говорить не могу, ждем нейрохирурга, он сейчас едет в Калмыкию», — сказал Белинский.

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Отмечается, что артист в настоящее время находится в реанимации, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что гимнастка из московской труппы сорвалась во время номера в цирке в Белоруссии.