В СБУ заявили о попытке спецслужб России взорвать крейсер «Украина»

Замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил о попытке спецслужб России взорвать ракетный крейсер «Украина». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в диверсии подозревают россиянина Давида Пономарева и его сообщников. В ведомстве утверждают, что они планировали взорвать законсервированный с 1996 года крейсер в День Конституции Украины для запугивания населения.

Ранее министерство культуры Украины внесло российского режиссера Никиту Михалкова в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.