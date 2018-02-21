Полтавченко назвал стоимость строительства кольцевой линии метро в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в Санкт-Петербурге может быть построена кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 млрд рублей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«По сегодняшним ценам порядка 300 миллиардов рублей. Понятно, мы не за один год все это будем строить. Метро это приоритет в развитии транспортной инфраструктуры города», — сказал Полтавченко.

Он также выразил надежду на то, что в 2018 году будут завершены предпроектные работы по станциям участка кольцевой линии от Большого проспекта до Лесной и анонсировал предпроектные работы по участку от Лесной до Ладожской.