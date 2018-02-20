МВД: Украина стала главным поставщиком синтетических наркотиков в Россию

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России, сообщает РИА «Новости».

«У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик — это Украина, к сожалению. Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству — Украина — становится страной, которая производит … синтетические наркотики. И применительно к России — граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков», — сказал Зубов.

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По его словам, на Украине существует системное производство наркотиков, и соответствующий трафик идет в Европу.

Ранее в МВД обвинили соцсети в распространении рекламы наркотиков.