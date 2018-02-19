СМИ узнали об арсенале оружия у стрелка из Флориды

Николаз Круз, убивший 17 человек в школе во Флориде, хранил целый арсенал оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как рассказал неназванный представитель правоохранительных органов, Круз за последний год приобрел 10 винтовок. При этом не уточняется, где молодой человек хранил их.

Реклама

Директора одного из магазинов, где Круз купил две винтовки, сообщила, что покупка была законной.

Ранее сообщалось, что брата стрелка из Флориды поместили в психиатрическую больницу.

14 февраля в одной из школ Парклэнда, штат Флорида, произошла стрельба. Нападавшим оказался отчисленный ученик 19-летний Николас Круз. В результате инцидента погибли 17 человек.