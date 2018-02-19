Во Львове решили демонтировать стелу Монумента славы

Во Львове решили демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает Корреспондент.net.

По словам зампреда городского совета по вопросам развития Львова Андрея Москаленко, сотрудники администрации обнаружили, что часть элементов конструкции комплекса находится в аварийном состоянии.

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«По результатам исследования общее состояние несущих конструкций оказалось аварийным и они подлежат демонтажу», — сказал Москаленко.

По предварительной информации, демонтажные работы стелы начнутся весной, их точная стоимость пока неизвестна. Власти рассматривают возможность временного размещения демонтированного пилона на территории музея «Территория террора».

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