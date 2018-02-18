ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Кизляре

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Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку в Кизляре, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные террористам СМИ.

Отмечается, что террористы не предоставили доказательств своего заявления.

18 февраля местный житель открыл стрельбу по толпе в дагестанском Кизляре. Он смертельно ранил четырех человек, еще одна пострадавшая женщина скончалась в больнице. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия, его взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.