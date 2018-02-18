Поисковая операция на месте крушения Ан-148 окончена

Поисковая часть операции на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек, окончена, заявил представитель оперативного штаба на месте падения самолета, передает РИА «Новости».

«Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации», — сказал он.

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По его словам, с начала работ в районе падения были найдены около пяти тысяч обломков самолета, которые направили на изучение.

Ранее сообщалось, что в МЧС анонсировали подведение итогов поисков на месте крушения Ан-148.