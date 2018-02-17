Москвичам пообещали рекордные морозы

Похолодание начнется в Москве вечером во вторник 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 21 февраля температура опустится до минус -14-19°С ночью и - 8-13°С днем.

«Ночь на четверг (22 февраля), как ожидается, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21-26 градусов», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что к концу недели волна морозов должна отступить.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил о том, что высота сугробов в столице в два раза больше нормы.