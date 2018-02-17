СМИ: после стрельбы во Флориде на школы по всей стране посыпались угрозы

В течение нескольких дней после стрельбы в школе в Парклэнде, штат Флорида, где погибли 17 человек, еще несколько подростков по всей стране пригрозили устроить массовое убийство в школах. Об этом сообщает NBC News.

В частности, 15 февраля полицейские задержали 18-летнего Джека Сойера, который пригрозил множеством жертв в одной из школ штата Вермонт. Затем в полиции объяснили, что планы Сойера не были связаны с инцидентом во Флориде.

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16 февраля губернатор Нью-Йорка сообщил, что двум школам на севере штата поступили аналогичные анонимные угрозы. В итоге двух угрожавших подростков также нашли и задержали.

В этот же день во Флориде, неподалеку от Парклэнда, 14-летний подросток был взят под стражу, поскольку пригрозил устроить стрельбу в школе.

Телеканал, ссылаясь на свои филиалы в других штатах, сообщает, что еще двое школьников задержаны в Огайо и Теннесси — также за угрозы школам.

В среду, 14 февраля, в одной из школ Парклэнда произошла стрельба. Нападавшим оказался отчисленный ученик 19-летний Николас Круз. В результате инцидента погибли 17 человек.