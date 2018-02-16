Во Франции грабитель похитил у известной исполнительницы виолончель XIX века за €1,3 млн

Грабитель напал на виолончелистку Офелию Гайяр в департаменте Сен-Сен-Дени под Парижем и отобрал у нее инструмент XIX века стоимостью €1,3 млн. Об этом сообщает журнал Point.

Преступник, угрожая ножом, заставил известную исполнительницу отдать виолончель, сделанную Лутье Франческо Гоффриллером в 1737 году, а также смычок Жан-Пьера Мари Персуа, изготовленный в 1825 году. При этом сам инструмент, в отличие от смычка, женщине не принадлежит, а находится в собственности банка CIC.

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Кроме того, злоумышленнику достался мобильный телефон Гийяр.

Виолончелистка написала об этом в своем фейсбуке, призывая подписчиков помочь в поиске инструмента.

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