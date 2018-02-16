Гособвинение потребовало для Шакро Молодого 10 лет строгого режима

Гособвинение попросило суд приговорить так называемого «вора в законе» Шакро Молодого (Захария Калашова) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей по делу о вымогательствах, сообщает «Интерфакс».

Об этом было заявлено в ходе прений сторон на заседании Никулинского суда.

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Другого фигуранта — помощника Калашова Андрея Кочуйкова («Итальянца») — обвинение также попросило признать виновным в вымогательстве и приговорить к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Еще десятерых подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.