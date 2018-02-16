Власти Оренбуржья начали выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-148

Правительство Оренбургской области начало выплату единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей из регионального резервного фонда семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-148. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«На данный момент произведено две выплаты, в процессе перечисления еще две. По мере готовности, после проверки, все остальные документы будут передаваться на оплату», — сообщает пресс-служба облправительства.

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В городе Орске с близкими и родственниками погибших продолжают работать представители федеральных и областных ведомств.

Ранее власти Саратова оказали материальную помощь семьям погибших членов экипажа Ан-148.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.