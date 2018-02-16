На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за десятиметровых волн

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение из-за волн, которые могут достигать 10 м в высоту, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по краю.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 17 февраля 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8 — 10 метров в акватории Тихого океана в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), подрайонах 11303, 11321, 11323 Тихий океан», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что волны сохранятся до вечера субботы.

Ранее сообщалось, что на Сахалине объявили лавинную опасность.