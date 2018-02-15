На стене Минобразования Латвии написали два слова на русском языке
Неизвестные нанесли на стену здания министерства образования и науки Латвии надпись «Школам быть!» на русском языке, передает РИА «Новости».
«Действительно, школам — быть!», — прокомментировал появление надписи глава министерства Карлис Шадурскис.
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Ширина надписи составляет около метра, она была нанесена на здание ведомства со стороны улицы Смилшу.
Ранее сообщалось, что парламент Латвии поддержал переход к обучению в школах только на латышском языке.