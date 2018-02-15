На стене Минобразования Латвии написали два слова на русском языке

Неизвестные нанесли на стену здания министерства образования и науки Латвии надпись «Школам быть!» на русском языке, передает РИА «Новости».

«Действительно, школам — быть!», — прокомментировал появление надписи глава министерства Карлис Шадурскис.

Реклама

Ширина надписи составляет около метра, она была нанесена на здание ведомства со стороны улицы Смилшу.

Ранее сообщалось, что парламент Латвии поддержал переход к обучению в школах только на латышском языке.