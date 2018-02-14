Путин назвал преимущество русского народа

Президент России Владимир Путин считает присущий русскому народу коллективизм одним из его конкурентных преимуществ, сообщает РИА «Новости».

«Кстати говоря, будущее во многом будет зависеть от умения людей, которые решают те или иные задачи, работать в коллективе. И, мне думается, что в этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное преимущество», — сказал Путин.

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Президент отметил, что в других странах ценится индивидуальный успех, а в характере русского народа играет большую роль составляющая коллективизма.

«Но у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе. А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе, который спросил о возвращении практики награждения трудовых коллективов государством.