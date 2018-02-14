На улице в Подмосковье нашли двух мертвых младенцев

В Подмосковье прохожие нашли второе за неделю тело новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

«По данным следствия, 14 февраля 2018 года в городе Чехове между гаражами прохожими обнаружено тело новорожденного ребенка на теле которого имеются укусы животного», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, по факту инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза.

13 февраля вблизи дома в городе Голицино нашли тело новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти. Как удалось выяснить в ходе проверки, матерью девочки является 32-летняя уроженка Брянской области.

«Она пояснила, что забеременев в больницу обращаться не стала, родила ребенка у себя в квартире и якобы младенец родился без признаков жизни, в связи с чем она отнесла его к железнодорожным путям и оставила в снегу», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее младенца выбросили в мусорный контейнер в подмосковных Химках.