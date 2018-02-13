Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования семьям и близким погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, передает РИА «Новости».

«Боливарианское правительство высказывает свои слова солидарности с властями Российской Федерации и с братским российским народом, особенно с родственниками и друзьями жертв, и подтверждает свои братские чувства перед лицом этого события, которое омрачило страну», — говорится в заявлении МИД страны.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь в расследовании крушения Ан-148.