Грузовик столкнулся с автобусом на остановке в Ногинске

Грузовик МАЗ врезался в стоящий на остановке автобус, есть пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

«В Ногинске на улице Пугачева автомобиль МАЗ въехал в стоящий на остановке автобус ЛиАЗ, в результате чего пострадали три человека, в том числе, одиннадцатилетний мальчик», — сказали в пресс-службе.

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По словам представителя полиции, в данный момент на месте аварии работают сотрудники ДПС, подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что на снежных дорогах заносило пассажирские автобусы.