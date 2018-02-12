Разбившийся в Ан-148 мужчина десять лет назад потерял в авиакатастрофе отца

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Отец одного из погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области десятью годами ранее также погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает RT.

На борту разбившегося самолета «Саратовских авиалиний» находился основатель и генеральный директор консалтинговой компании O2consulting Алексей Никитченко.

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В Москве у него остались жена и маленький ребенок. В Орск он летел в командировку вместе со своим коллегой Евгением Ильиным.

Около десяти лет назад в авиакатастрофе погиб отец Никитченко, служивший пилотом вертолета военной авиации. Сам же Алексей ранее пережил тяжелую аварию на мотоцикле.

Погибшему было 29 лет, на его личной странице в фейсбуке коллеги и друзья оставили множество комментариев с соболезнованиями.

Ранее сообщалось, что житель Сочи сдал билеты на Ан-148 за несколько дней до крушения. Он утверждал, что уже в третий раз из-за опоздания или изменения планов пропускает поездки, которые могли обернуться летальным исходом.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следила за сообщениями с места катастрофы.