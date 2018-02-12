Британский суд закрыл дело Буковского из-за болезни

Королевский суд города Кембридж прекратил судопроизводство по делу советского диссидента Владимира Буковского на основании медицинских показаний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого.

«Суд Кембрдижа принял такое решение на основании медицинских заключений. Его состояние проверяли уже много раз, он плохо себя чувствует и человек уже немолодой», — сказал адвокат Буковского.

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В середине декабря 2016 года суд над Буковским уже прерывался из-за того, что обвиняемого госпитализировали с пневмонией. Диссидента предъявили обвинения по пяти эпизодам, связанных с «непристойными» фотографиями несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что суд Лондона заявил о непричастности Буковского к съемке фото с детьми.