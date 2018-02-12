Соколов: за каждой семьей погибших в катастрофе Ан-148 закреплены медработники

В Минтрансе прошло заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий и оказанию помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса, поступившем в «Газету.Ru».

«Министр транспорта Максим Соколов подвел итоги работы комиссии за первые сутки, прошедшие с момента крушения лайнера. На место происшествия для проведения поисково-спасательных работ были оперативно направлены силы МЧС, Росавиации, Ространснадзора, следственных органов, Минздрава, МАК и других оперативных служб. Всего задействовано около 1 тыс. человек и порядка 200 единиц техники. Операция перешла в стадию поисковой, и продлится еще примерно неделю», – говорится в документе.

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Сообщается, что в аэропортах Орска и Домодедово организованы штабы по оказанию психологической помощи родственникам погибших. Для родственников погибших организовано 20 номеров в гостинице аэропорта Домодедово и 40 номеров в гостиницах Раменского района Московской области. За каждой семьей закреплены персональные медработники, с ежедневным мониторингом состояния здоровья.

Кроме того, в течение недели будут вестись работы по сбору и доставке останков погибших в Московском бюро судебной экспертизы. Правкомиссией принято решение производить сбор необходимых генетических анализов у родственников преимущественно по месту их нахождения, а также в Москве.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следила за сообщениями с места катастрофы.