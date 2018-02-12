МЧС обнаружило более 400 фрагментов тел на месте крушения Ан-148
Более 400 фрагментов тел погибших обнаружено в ходе поисковой операции на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в МЧС России, передает «Интерфакс».
«В зоне выполнения поисковых работ обнаружено более 400 фрагментов тел погибших. На данный момент обследовано 12 га площади», – заявили в МЧС.
Поисковая операция продолжается.
Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
«Газета.Ru» следила за сообщениями с места катастрофы.