МЧС обнаружило более 400 фрагментов тел на месте крушения Ан-148

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Более 400 фрагментов тел погибших обнаружено в ходе поисковой операции на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в МЧС России, передает «Интерфакс».

«В зоне выполнения поисковых работ обнаружено более 400 фрагментов тел погибших. На данный момент обследовано 12 га площади», – заявили в МЧС.

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Поисковая операция продолжается.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следила за сообщениями с места катастрофы.