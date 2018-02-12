В правительстве задумались над переносом зимних каникул

В правительстве обсуждают возможность переносить зимние школьные каникулы, чтобы продвигать катание на горных лыжах на северокавказских курортах. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью «Российской газете».

Хлопонин указал на европейский опыт, где существует гибкая система каникул. По его словам, государства переносят их, если, например, в Альпах в январе нет снега.

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«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть», — подчеркнул вице-премьер.

Хлопонин добавил, что нужно изучать передовой международный опыт в этой сфере.