При крушении вертолета в Большом каньоне погибли три британца

В результате крушения вертолета в Большом каньоне (национальный парк «Гранд-Каньон», США) погибли три гражданина Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на МИД Британии.

Как отмечается, на вертолете находились шестеро британских туристов и пилот. Три человека погибли, четверо находятся в критическом состоянии. Их доставили в больницу в Лас-Вегасе.

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Британские дипломаты рассказали, что находятся в тесном контакте с американскими службами.

Ранее сообщалось, что крушение произошло «при неизвестных обстоятельствах».