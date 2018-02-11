Эксперт не исключил версию теракта при расследовании крушения Ан-148

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Гражданский летчик, бывший военный пилот, майор ВВС России Виталий Соколовский рассказал «Газете.Ru», что версию теракта при расследовании крушения Ан-148 исключать нельзя.

«Конечно, сейчас в аэропортах система безопасности построена таким образом, что чужой, тем более с бомбой, не пройдет. Но пока никакие варианты исключать нельзя. Тем более, есть информация, что экипаж не сообщил об экстренной ситуации на борту и не запросил аварийную посадку. Значит, на борту могло произойти что-то экстренное. Что-то такое, что потребовало от пилотов бороться за жизнь пассажиров любой ценой», — сказал эксперт.

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Он добавил, что Ан-148 считается надежным самолетом.

«Я сам на нем не летал и не знаю его тактико-технических характеристик. Но коллеги эту машину хвалили. Другое дело, мы не знаем, в каком техническом состоянии был конкретный разбившийся самолет», — сказал Соколовский.

Ранее в Минтрансе рассказали о версиях крушения Ан-148.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося Ан-148 был гражданин Швейцарии и трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося Ан-148 был гражданин Швейцарии и трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.