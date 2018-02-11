Власти Оренбуржья окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-148

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Власти Оренбургской области обещали оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства региона Инна Аверкова, передает «Интерфакс».

«Принято решение об оказании помощи семьям погибших, в первую очередь психологической помощи, которая им понадобится прямо сейчас, когда они узнают, что члены семьи погибли», – сказала Аверкова.

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По ее словам, аэропорт пока не предоставил сводные сведения о всех летевших в самолете, но логически понятно, что большая часть пассажиров – жители востока области, которые в выходной возвращались домой.

Она добавила, что в течение часа в Орск прибудут губернатор Оренбуржья Юрий Берг и еще ряд чиновников. Кроме того, в Орск уже направились представители МЧС региона и психологи.

«Губернатор (...) вылетел в Орск, для того чтобы там возглавить штаб непосредственно в аэропорту города Орска, чтобы лично оценить обстановку и быть в первые секунды, когда появится первая информация, на связи с Москвой, и оперативно реагировать», – заявила Аверкова.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.