Источник: пилот Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности

__is_photorep_included11645875: 1

Пилот самолета Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Реклама

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.