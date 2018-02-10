Американский эксперт объяснил свои слова о погибшем в Сирии летчике Филипове

Американский эксперт Григорий Винников объяснил свои слова, после того как телеведущий Владимир Соловьев попросил его удалиться из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского летчика Су-25 Романа Филипова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», — сказал Винников.

Ранее сообщалось, что Винников подверг сомнению присуждение звания Героя России Филипову и критически высказался о нем.