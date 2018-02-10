Шериф во Флориде переименовал тюрьму в отель и повесил неоновую вывеску «есть места»

Шериф округа Флэглер во Флориде Рик Стейли установил вывеску отеля, информирующую о наличии свободных номеров на окружной тюрьме. Об этом сообщает АР.

Правоохранитель заказал мигающую зеленую неоновую вывеску с надписью «Green Roof Inn» (Отель «Зеленая крыша» – «Газета.Ru») на деньги, конфискованные после продажи наркотиков.

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На табло сообщается, что в отеле нет приватности и выбора блюд, а душевые – общие. Зато «постояльцы» могут рассчитывать на бесплатный трансфер от суда до государственных тюрем, дизайнерские наручники и кандалы, а также робы и обувь специальной расцветки.

Кроме того, вывеска на выходе из тюрьмы напоминает, что в «отеле» всегда горит свет и есть свободные койки для тех, кто нарушит закон еще раз.

По словам Стейли, это предупреждение о том, что тюрьма – не пятизвездочная гостиница.

Ранее сообщалось, что российскому гражданину Петру Левашову улучшили условия и перевели из изолятора в зону общего содержания в нью-йоркской тюрьме.